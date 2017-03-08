В ночь на 8 марта неизвестный взломал банкомат в здании на улице Суворова в Бресте, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.



Фото: Александр Шульгач, BrestCITY.com

Сообщение о произошедшем в милицию поступило утром 9 марта от работников аптеки, которые не смогли открыть наружную дверь. Из поврежденного банкомата вынесли деньги. Пока точная сумма причиненного ущерба устанавливается, как и личность злоумышленника.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 205 (кража) УК», — сообщила Марина Дранькова.