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Табличку украли во Львове с фасада консульства Беларуси
09.03.2017 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Неизвестные похитили с фасада почетного консульства Беларуси во Львове информационную табличку, сообщила полиция Львовской области.
В четверг утром во Франковский отдел полиции Львова поступило сообщение от работника почетного консульства, который сообщил, что с фасада учреждения, размещенной в жилом доме на первом этаже, была похищена информационная табличка с надписью: "Почетное консульство Республики Беларусь во Львове".
Сумма нанесенного ущерба составляет четыреста гривен (14,8 доллара).
"Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, а также причастных к этому лиц. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части первой статьи 185 (кража) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет лишения свободы. Проводятся следственные действия", — говорится в сообщении полиции.
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Сумма нанесенного ущерба составляет четыреста гривен – это около 15 долларов США.
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