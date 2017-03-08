МИНСК, 9 мар – Sputnik. Неизвестные похитили с фасада почетного консульства Беларуси во Львове информационную табличку, сообщила полиция Львовской области.

В четверг утром во Франковский отдел полиции Львова поступило сообщение от работника почетного консульства, который сообщил, что с фасада учреждения, размещенной в жилом доме на первом этаже, была похищена информационная табличка с надписью: "Почетное консульство Республики Беларусь во Львове".

Сумма нанесенного ущерба составляет четыреста гривен (14,8 доллара).

"Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, а также причастных к этому лиц. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части первой статьи 185 (кража) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет лишения свободы. Проводятся следственные действия", — говорится в сообщении полиции.