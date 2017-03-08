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Пенсионер в Лоеве угрожал взорвать дом

09.03.2017 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар – Sputnik. Пенсионер, хранивший минометную мину и патроны времен Великой Отечественной войны, угрожал взорвать дом в Лоеве, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Пенсионер в Лоеве угрожал взорвать дом
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
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Работники Лоевского РОВД были вызваны по одному из адресов в частном секторе из-за ссоры между пенсионером и его пасынком.

"Прибыв на место, сотрудники милиции выяснили, что пожилой лоевчанин в ходе конфликта обмолвился, мол, взорву дом", – сказал Пристромов.

Правоохранители в хозяйственной постройке на территории участка нашли 50-миллиметровую минометную мину времен ВОВ, а в самом доме более 30 патронов и запал от гранаты.

По словам представителя УВД, участок оцепили, а опасные предметы забрали саперы, которые уничтожили их впоследствии в карьере.

В настоящее время в отношении мужчины проводятся дополнительные проверочные мероприятия, а изъятые патроны направлены на экспертизу. 

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время в отношении мужчины проводятся дополнительные проверочные мероприятия, а изъятые патроны направлены на экспертизу.

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