МИНСК, 9 мар – Sputnik. Пенсионер, хранивший минометную мину и патроны времен Великой Отечественной войны, угрожал взорвать дом в Лоеве, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.



© Фото: УВД Гомельского облисполкома Милиция нашла у жителя Жлобинского района склад боеприпасов времен ВОВ

Работники Лоевского РОВД были вызваны по одному из адресов в частном секторе из-за ссоры между пенсионером и его пасынком.

"Прибыв на место, сотрудники милиции выяснили, что пожилой лоевчанин в ходе конфликта обмолвился, мол, взорву дом", – сказал Пристромов.

Правоохранители в хозяйственной постройке на территории участка нашли 50-миллиметровую минометную мину времен ВОВ, а в самом доме более 30 патронов и запал от гранаты.

По словам представителя УВД, участок оцепили, а опасные предметы забрали саперы, которые уничтожили их впоследствии в карьере.

В настоящее время в отношении мужчины проводятся дополнительные проверочные мероприятия, а изъятые патроны направлены на экспертизу.