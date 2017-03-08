В Брестском областном суде 9 марта огласили приговор в отношении 42-летнего жителя Ивацевичского района, который обвинялся в жестоком убийстве знакомого.

Преступление мужчина совершил 25 октября. В тот день он гостил у своего 42-летнего друга. Во время застолья товарищи повздорили. Словестная перепалка переросла в драку, во время которой обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары, от которых тот скончался на месте.

На момент преступления в квартире находились их друзья, которые в избиении участия не принимали. Одна из женщин попыталась остановить злоумышленника, но тот ударил ее в лицо и вытолкал из квартиры.

Бездыханное тело товарища преступник выбросил в водоем. После этого он со своей сожительницей снял с карточки убитого около 500 рублей.

Суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью из корыстных побуждений (п.п.6, 12 ч.2 ст. 139 УК), насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушения (ч.1 ст. 366 УК) и в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации повторно, группой лиц (ч.2 ст. 212 УК).

«По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с заключением на первые 5 лет в тюрьме, последующие — в исправительной колонии в условиях особого режима», — сообщила TUT.BY помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.

В пользу потерпевшей взыскана сумма компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.