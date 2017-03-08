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24 года лишения свободы получил житель Ивацевичского района за убийство, хищение и насилие
В Брестском областном суде 9 марта огласили приговор в отношении 42-летнего жителя Ивацевичского района, который обвинялся в жестоком убийстве знакомого.
Преступление мужчина совершил 25 октября. В тот день он гостил у своего 42-летнего друга. Во время застолья товарищи повздорили. Словестная перепалка переросла в драку, во время которой обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары, от которых тот скончался на месте.
На момент преступления в квартире находились их друзья, которые в избиении участия не принимали. Одна из женщин попыталась остановить злоумышленника, но тот ударил ее в лицо и вытолкал из квартиры.
Бездыханное тело товарища преступник выбросил в водоем. После этого он со своей сожительницей снял с карточки убитого около 500 рублей.
Суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью из корыстных побуждений (п.п.6, 12 ч.2 ст. 139 УК), насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушения (ч.1 ст. 366 УК) и в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации повторно, группой лиц (ч.2 ст. 212 УК).
«По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с заключением на первые 5 лет в тюрьме, последующие — в исправительной колонии в условиях особого режима», — сообщила TUT.BY помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.
В пользу потерпевшей взыскана сумма компенсации морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальное время пробудет в исправительной колонии в условиях особого режима.
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