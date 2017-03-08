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Появилась полная версия "битвы" контролера и пассажира в Минске

09.03.2017 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар – Sputnik. Опубликовано полное видео противостояния между минским контролером и безбилетницей, вызвавшее неоднозначную реакцию пользователей в белорусских социальных сетях.

Отрывок видео драки контролера и минчанки в микрорайоне Чижовка был опубликован накануне.

"Минсктранс" в четверг обнародовал полное видео произошедшего при помощи телеканала "Беларусь 1". Так, на записи видеорегистратора видно, что контролер пытался задержать женщину, которая отказывалась платить штраф и ждать приезда милиции. После драки контролер получил травмы, сейчас ведется разбирательство.

"Ситуация никого не красит: ни нас как контролеров, ни пассажирку, которая так себя вела. Контролер предпринял попытку ее удержать до того момента, как приедут сотрудники милиции", – пояснили представители "Минсктранса".

Опубликованное ранее видео вызвало много гневных откликов, поскольку граждане посчитали безбилетницу безвинно обиженной. Известно, что все разбирательство длилось около 20 минут, а сам инцидент произошел еще в середине февраля на улице Уборевича.

 
Теги: Минск
 
 
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Работник "Минсктранса" в результате инцидента получил травмы, ведется разбирательство.

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