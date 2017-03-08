МИНСК, 9 мар – Sputnik. Сотрудники милиции ведут поиск трех детей из витебской многодетной семьи, ориентировки направлены по всей стране, сообщила Sputnik официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Информация о том, что два брата 18 и 16 лет и 15-летняя сестра ушли из дома, оставив записку, появилась 7 марта.

"Заявление родителей пропавших детей принято, начат поиск трех несовершеннолетних", – сказала Шкуратова.

По ее словам, по месту жительства многодетной семьи выбывали сотрудники следственно-оперативной группы. "Ими отработаны контакты из телефонных книг, оставленных подростками, уточнена иная информация, имеющая интерес для правоохранительных органов", – сообщила представитель УВД.

Она также отметила, ориентировки на детей направлены во все регионы Беларуси, а также в приграничные области России.

По информации Шкуратовой, уголовное дело по факту исчезновения детей пока еще не возбуждено, проводятся активные поисковые мероприятия