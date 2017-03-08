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Пропавших витебских детей ищут по всей Беларуси

09.03.2017 18:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар – Sputnik. Сотрудники милиции ведут поиск трех детей из витебской многодетной семьи, ориентировки направлены по всей стране, сообщила Sputnik официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Пропавших витебских детей ищут по всей Беларуси
© Sputnik/
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Информация о том, что два брата 18 и 16 лет и 15-летняя сестра ушли из дома, оставив записку, появилась 7 марта.

"Заявление родителей пропавших детей принято, начат поиск трех несовершеннолетних", – сказала Шкуратова. 

По ее словам, по месту жительства многодетной семьи выбывали сотрудники следственно-оперативной группы. "Ими отработаны контакты из телефонных книг, оставленных подростками, уточнена иная информация, имеющая интерес для правоохранительных органов", – сообщила представитель УВД. 

Она также отметила, ориентировки на детей направлены во все регионы Беларуси, а также в приграничные области России. 

По информации Шкуратовой, уголовное дело по факту исчезновения детей пока еще не возбуждено, проводятся активные поисковые мероприятия

 
Теги: Минск
 
 
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Ориентировки на детей направлены во все регионы республики, а также в приграничные области России.

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