МИНСК, 9 мар – Sputnik. Пограничники задержали гражданина Алжира, который пытался незаконно пересечь границу, и польку, помогавшую мужчине попасть в ЕС, сообщили Sputnik в четверг в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Фото: Брестская пограничная группа "Студенты" из Бангладеш снова пытались сбежать из Беларуси

Нарушителя в лесу, в полутора километрах от границы, обнаружили ночью 6 марта в Гродненском районе.

"Практически одновременно в пункте пропуска "Брузги" при попытке выехать из Беларуси на рейсовом автобусе была задержана гражданка Польши, которая помогла иностранцу добраться до пограничной зоны, намереваясь в дальнейшем с его личными вещами пересечь границу и встретиться с ним уже на сопредельной стороне", – сказали в ГПК.

По информации комитета, сейчас нарушители дают показания в ИВС Гродненской погрангруппы. Оперативникам мужчина пояснил, что собирался попасть в ЕС в поисках лучших условий жизни.

В ГПК уточнили, что мужчину оштрафовали и депортируют на родину, а гражданка Польши получила предупреждение и также будет депортирована с запретом на въезд в Беларусь в течение пяти лет.