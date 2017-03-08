﻿ ГПК: гражданка Польши хотела нелегально переправить в ЕС алжирца. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ГПК: гражданка Польши хотела нелегально переправить в ЕС алжирца

09.03.2017 18:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Пограничники задержали гражданина Алжира, который пытался незаконно пересечь границу, и польку, помогавшую мужчине попасть в ЕС, сообщили Sputnik в четверг в Государственном пограничном комитете Беларуси.

ГПК: гражданка Польши хотела нелегально переправить в ЕС алжирца
© Фото: Брестская пограничная группа
"Студенты" из Бангладеш снова пытались сбежать из Беларуси

Нарушителя в лесу, в полутора километрах от границы, обнаружили ночью 6 марта в Гродненском районе.

"Практически одновременно в пункте пропуска "Брузги" при попытке выехать из Беларуси на рейсовом автобусе была задержана гражданка Польши, которая помогла иностранцу добраться до пограничной зоны, намереваясь в дальнейшем с его личными вещами пересечь границу и встретиться с ним уже на сопредельной стороне", – сказали в ГПК.

По информации комитета, сейчас нарушители дают показания в ИВС Гродненской погрангруппы. Оперативникам мужчина пояснил, что собирался попасть в ЕС в поисках лучших условий жизни.

В ГПК уточнили, что мужчину оштрафовали и депортируют на родину, а гражданка Польши получила предупреждение и также будет депортирована с запретом на въезд в Беларусь в течение пяти лет. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину оштрафовали и депортируют на родину, а гражданка Польши получила предупреждение и также будет депортирована с запретом на въезд в Беларусь в течение пяти...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пропавших витебских детей ищут по всей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика