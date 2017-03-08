|
ДТП в Речице: из-за неработающего светофора столкнулись Honda и BMW
09.03.2017 19:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Два легковых автомобиля столкнулись в Речице из-за неработающего светофора, сообщили в социальных сетях очевидцы ДТП.
© Фото: ГАИ Фрунзенского района Минска
Авария произошла в четверг днем на перекрестке улиц Наумова и Ленина районного центра.
По информации свидетелей аварии, водитель автомобиля Honda CR-V на перекрестке врезался в BMW 3 серии, который не пропустил автомобиль из-за не работавшего светофора.
Сообщается, что в аварии никто серьезно не пострадал, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аварии никто серьезно не пострадал, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
|
Архив (ЧП)
Комментарии