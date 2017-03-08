МИНСК, 9 мар – Sputnik. Два легковых автомобиля столкнулись в Речице из-за неработающего светофора, сообщили в социальных сетях очевидцы ДТП.



© Фото: ГАИ Фрунзенского района Минска Скорая попала в ДТП в Минске: пострадали врачи

Авария произошла в четверг днем на перекрестке улиц Наумова и Ленина районного центра.

По информации свидетелей аварии, водитель автомобиля Honda CR-V на перекрестке врезался в BMW 3 серии, который не пропустил автомобиль из-за не работавшего светофора.

Сообщается, что в аварии никто серьезно не пострадал, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.



