﻿ Злоумышленник взломал банкомат в Бресте и похитил крупную сумму. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Злоумышленник взломал банкомат в Бресте и похитил крупную сумму

09.03.2017 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Неизвестный злоумышленник взломал банкомат в Бресте и сумел похитить из него деньги, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Злоумышленник взломал банкомат в Бресте и похитил крупную сумму
© flickr.com/ g0d4ather
Бездомный украл у сельчанина в Пуховичском районе золота на $6 тыс.

Согласно данным УСК, деньги из банкомата были украдены в ночь на 8 марта в здании на улице Суворова областного центра. В милицию о краже заявили 9 марта работники объекта торговли.

"Для установления личности подозреваемых сотрудники органов внутренних дел осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий", – сказала Дранькова.

Она также уточнила, что точная сумма похищенного выяснена, но не разглашается в интересах следствия.

По словам собеседницы Sputnik, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража). Как утверждают местные СМИ, из банкомата было украдено значительное количество денег.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кража была совершена в ночь на 8 марта, о пропаже денег стало известно спустя сутки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ДТП в Речице: из-за неработающего светофора столкнулись Honda и BMW
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика