МИНСК, 9 мар – Sputnik. Неизвестный злоумышленник взломал банкомат в Бресте и сумел похитить из него деньги, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Согласно данным УСК, деньги из банкомата были украдены в ночь на 8 марта в здании на улице Суворова областного центра. В милицию о краже заявили 9 марта работники объекта торговли.

"Для установления личности подозреваемых сотрудники органов внутренних дел осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий", – сказала Дранькова.

Она также уточнила, что точная сумма похищенного выяснена, но не разглашается в интересах следствия.

По словам собеседницы Sputnik, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража). Как утверждают местные СМИ, из банкомата было украдено значительное количество денег.