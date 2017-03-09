Несколько человек пострадали вечером в четверг, 9 марта, в результате нападения вооруженного топором мужчины на главном вокзале немецкого города Дюссельдорф. Информацию об этом « Немецкой Волне » подтвердил представитель полиции земли Северный Рейн — Вестфалия.

По данным издания Die Welt , ранения получили около 5 человек. Задержаны несколько подозреваемых, мотивы произошедшего пока неясны.

Пассажиры эвакуированы из здания вокзала, движение поездов временно приостановлено.

В июле минувшего года мужчина с топром напал на пассажиров поезда недалеко от немецкого города Вюрцбург. Позже выяснилось, что это был 17-летний мигрант. По заявлению полиции , он не был связан с «Исламским государством», однако попал под влияние исламистской пропаганды.