﻿ В Дюссельдорфе неизвестный на вокзале напал на людей с топором, есть раненые. 21.by
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В Дюссельдорфе неизвестный на вокзале напал на людей с топором, есть раненые

10.03.2017 00:55 — ЧП | Tut.by  
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Несколько человек пострадали вечером в четверг, 9 марта, в результате нападения вооруженного топором мужчины на главном вокзале немецкого города Дюссельдорф. Информацию об этом «Немецкой Волне» подтвердил представитель полиции земли Северный Рейн — Вестфалия.

По данным издания Die Welt, ранения получили около 5 человек. Задержаны несколько подозреваемых, мотивы произошедшего пока неясны.

Пассажиры эвакуированы из здания вокзала, движение поездов временно приостановлено.

В июле минувшего года мужчина с топром напал на пассажиров поезда недалеко от немецкого города Вюрцбург. Позже выяснилось, что это был 17-летний мигрант. По заявлению полиции, он не был связан с «Исламским государством», однако попал под влияние исламистской пропаганды.

 
 
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По данным издания Die Welt, ранения получили около 5 человек. Задержаны несколько подозреваемых, мотивы произошедшего пока неясны.

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