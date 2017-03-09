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В Дюссельдорфе неизвестный на вокзале напал на людей с топором, есть раненые
Несколько человек пострадали вечером в четверг, 9 марта, в результате нападения вооруженного топором мужчины на главном вокзале немецкого города Дюссельдорф. Информацию об этом «
По данным издания
Пассажиры эвакуированы из здания вокзала, движение поездов временно приостановлено.
В июле минувшего года мужчина с топром
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По данным издания Die Welt, ранения получили около 5 человек. Задержаны несколько подозреваемых, мотивы произошедшего пока неясны.
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Архив (ЧП)
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