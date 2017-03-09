МИНСК, 10 мар – Sputnik. Семь человек пострадали в результате нападения мужчины с топором на вокзале в Дюссельдорфе, у злоумышленника, вероятно, есть проблемы с психикой, сообщила полиция земли Северный Рейн-Вестфалия.



© REUTERS Kai Pfaffenbach Афганец напал с топором на пассажиров поезда в Германии

Инцидент на главном вокзале города произошел поздно вечером в четверг, о случившемся сообщили ведущие немецкие СМИ со ссылкой на очевидцев.

"Подозреваемым оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии, который проживает в городе Вупперталь", – сообщила полиция. Правоохранители также отметили, что мужчина, вероятно, имеет проблемы с психикой.

Всего получили ранения семь человек, трое – тяжелые травмы. В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.

Основываясь на предварительных материалах следствия, правоохранители предполагают, что злоумышленник действовал в одиночку. Ранее полиция сообщила, что подозреваемый попытался скрыться от преследования недалеко от вокзала, но его задержали. В ходе погони он пострадал и сейчас находится в больнице.