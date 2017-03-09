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Спасатели достали из вентшахты детсада в Витебске мужчину

10.03.2017 08:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар – Sputnik. Сотрудники МЧС извлекли из вентиляционной шахты одного из дошкольных учреждений в Витебске в мужчину, сообщили Sputnik в пятницу в Витебском областном УМЧС.

Спасатели достали из вентшахты детсада в Витебске мужчину
© Фото: МЧС Беларуси
Мужчина застрял головой в металлическом заборе в Чаусах

Инцидент в областном центре произошел накануне: о человеке, который застрял в шахте сада №51, находящегося на улице Чапаева, информация поступила спасателям в 19:32.

"Был спасен гражданин 1996 года рождения, который госпитализирован в учреждение здравоохранения", – сказали в МЧС.

По информации милиции, мужчина выпивал с друзьями, затем отправился домой, после этого он ничего не помнит. При этом спасенный также не смог пояснить правоохранителям, как и зачем он залез в вентиляцию детсада.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Спасенный не смог пояснить, как и зачем он после застолья с друзьями залез в вентиляцию детсада.

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