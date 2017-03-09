МИНСК, 10 мар – Sputnik. Сотрудники МЧС извлекли из вентиляционной шахты одного из дошкольных учреждений в Витебске в мужчину, сообщили Sputnik в пятницу в Витебском областном УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Мужчина застрял головой в металлическом заборе в Чаусах

Инцидент в областном центре произошел накануне: о человеке, который застрял в шахте сада №51, находящегося на улице Чапаева, информация поступила спасателям в 19:32.

"Был спасен гражданин 1996 года рождения, который госпитализирован в учреждение здравоохранения", – сказали в МЧС.

По информации милиции, мужчина выпивал с друзьями, затем отправился домой, после этого он ничего не помнит. При этом спасенный также не смог пояснить правоохранителям, как и зачем он залез в вентиляцию детсада.