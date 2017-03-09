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Импичмент в Южной Корее привел к массовым беспорядкам и жертвам

10.03.2017 09:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. Два человека погибли в ходе столкновений в центре Сеула после отстранения от власти президента Пак Кын Хе, сообщает Sputnik Корея.

Импичмент в Южной Корее привел к массовым беспорядкам и жертвам
© REUTERS Kim Hong-Ji
Президента Южной Кореи отстранили от власти

Один из погибших — 72-летний мужчина, который при падении из полицейского автобуса получил множественные травмы головы, от которых скончался. По всей видимости, он принадлежал к сторонникам экс-президента. Про второго погибшего пока нет подробной информации.

Не обошлось в Сеуле и без столкновений между сторонниками отстраненного от власти президента Пак Кын Хе и полицией. Также сообщалось о нападении на журналистов. В частности, травмы головы во время драки с одним из сторонников Пак Кын Хе получил оператор агентства Киодо.

Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности по импичменту. В пятницу Конституционный суд утвердил решение об импичменте президента в связи с коррупционным скандалом. Импичмент был объявлен парламентом 9 декабря прошлого года. В течение 60 дней, начиная с сегодняшнего дня, в стране пройдут выборы нового президента.

Исполняющий обязанности главы Южной Кореи премьер-министр Хван Гё Ан уже распорядился провести заседание кабинета министров после решения конституционного суда страны, утвердившего импичмент президенту Пак Кын Хе. Премьер-министр связался с ключевыми министрами по телефону и призвал их укрепить боевую готовность страны и обеспечить общественную безопасность после решения суда.

"Мы должны усилить бдительность всех родов войск и должны быть готовы обеспечить усилия по защите жизни наших граждан и национальной безопасности", — заявил Хван в телефонном разговоре с министрами обороны, иностранных дел, главой МВД и министром финансов.

Премьер-министр отметил, что с высокой вероятностью КНДР попытается "усугубить разделение" южнокорейского общества и предпримет провокации, поэтому военные должны быть готовы ответить на подобные шаги Пхеньяна.

 
Теги: Минск
 
 
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Два митинга — сторонников и противников Пак Кын Хе — проходили в южно-корейской столице в ожидании решения суда, который должен был или оставить президента в...

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