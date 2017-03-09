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Футбольным фанатам-хулиганам из Минска сегодня суд огласит приговор

10.03.2017 09:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. Суд Первомайского района Минска огласит приговор по громкому уголовному делу о хулиганстве, по которому проходят болельщики футбольного клуба "Партизан", сообщили в Мингорсуде.

Футбольным фанатам-хулиганам из Минска сегодня суд огласит приговор
© Sputnik Виталий Белоусов
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Летом минувшего года в Минске возле торгового центра Maximus в районе Ангарской несколько молодых людей на машинах блокировали движение троллейбуса №3. Разбили стекла, повредили корпус, распылили слезоточивый газ, после чего скрылись. Впоследствии они были задержаны, возбуждено уголовное дело.

"В 12:00 суд Первомайского района Минска в здании Дома правосудия огласит судебное решение по уголовному делу по обвинению шести фигурантов в хулиганстве", — сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Уголовное дело футбольных фанатов суд начал рассматривать в начале февраля, на скамье обвиняемых шесть человек, все они находятся под стражей, пятерым предъявлено обвинение по статье 339 "Хулиганство", кроме этого основному фигуранту Сергею Воловик предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 193 "Организация либо руководство объединением, посягающим на личность и права граждан". Речь идет об антифашистских клубах. Еще одному фигуранту, кроме хулиганства, предъявлены обвинения в распространении и хранении наркотиков. Среди обвиняемых есть фигурант, который проходит по данному делу только по "наркотической" статье.

Обвиняемые свою вину признали частично. Им грозят различные сроки: за хулиганство — до семи лет, за наркотики — до 12 лет.    

 
Теги: Минск
 
 
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Суд рассматривал уголовное дело футбольных фанатов, хулиганивших в троллейбусе, более месяца, обвиняемым грозят различные сроки, вплоть до 12 лет лишения свободы.

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