МИНСК, 10 мар – Sputnik. Застрявшего в вентиляционной шахте детского сада в Витебске спасатели извлекали при помощи специнструмента, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Спасатели достали из вентшахты детсада в Витебске мужчину

Информацию о том, что в вентиляции детсада №51 находится человек, спасатели получили накануне вечером.

"По прибытии спасателями было установлено, что в вентиляционной шахте размерами 40 на 40 сантиметров на уровне первого этажа находится человек. Пострадавший был извлечен из шахты при помощи специального инструмента", – сказали в МЧС.

Судя по фото с места ЧП, опубликованным МЧС, чтобы извлечь витебчанина, спасателям пришлось частично разобрать кирпичную стену. Мужчину передали медикам скорой, которые и доставили пострадавшего с диагностированным синдромом длительного обездвиживания в витебскую городскую больницу.

Как ранее стало известно, витебчанин 1996 года рождения отмечал с друзьями 8 Марта и поздно вечером отправился домой. Спасенный заявил, что с того момента ничего не помнил и не может объяснить, как именно и зачем он забрался в вентиляционный канал.