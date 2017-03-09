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МЧС: мужчину из вентшахты в Витебске доставали, разобрав стену

10.03.2017 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар – Sputnik. Застрявшего в вентиляционной шахте детского сада в Витебске спасатели извлекали при помощи специнструмента, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

МЧС: мужчину из вентшахты в Витебске доставали, разобрав стену
© Sputnik / Виктор Толочко
Спасатели достали из вентшахты детсада в Витебске мужчину

Информацию о том, что в вентиляции детсада №51 находится человек, спасатели получили накануне вечером.

"По прибытии спасателями было установлено, что в вентиляционной шахте размерами 40 на 40 сантиметров на уровне первого этажа находится человек. Пострадавший был извлечен из шахты при помощи специального инструмента", – сказали в МЧС.

Судя по фото с места ЧП, опубликованным МЧС, чтобы извлечь витебчанина, спасателям пришлось частично разобрать кирпичную стену. Мужчину передали медикам скорой, которые и доставили пострадавшего с диагностированным синдромом длительного обездвиживания в витебскую городскую больницу.

Как ранее стало известно, витебчанин 1996 года рождения отмечал с друзьями 8 Марта и поздно вечером отправился домой. Спасенный заявил, что с того момента ничего не помнил и не может объяснить, как именно и зачем он забрался в вентиляционный канал.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Спасенный не помнит, как 8 марта он попал в вентиляцию детсада, поскольку отмечал праздник с друзьями.

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