МИНСК, 10 мар – Sputnik. Пенсионер-велосипедист погиб в Пружанах в результате ДТП – мужчину сбил большегрузный автомобиль, а затем на него совершил наезд легковой Volkswagen, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Байкер сбил девушку в Пружанах, врезался в бордюр и погиб

Авария в райцентре произошла накануне около 20:20 на улице Макаренко.

"Житель города Барановичи, управляя автомашиной DAF, совершил наезд на ехавшего на велосипеде пенсионера, после чего на него был совершен наезд автомашиной Volkswagen", – сказали в МВД.

По информации правоохранителей, пострадавшего бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу, где 82-летний пенсионер в 21:05 умер.

Как сообщила газета " Районные будни ", велосипедист попал под колеса из-за того, что внезапно решил пересечь проезжую часть, а водитель DAF не смог вовремя его объехать. Известно, что оба водителя на момент аварии были трезвы, у погибшего взята кровь на анализ.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.