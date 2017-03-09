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Двойной наезд в Пружанах: велосипедиста сбила фура, а затем легковушка
10.03.2017 10:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Пенсионер-велосипедист погиб в Пружанах в результате ДТП – мужчину сбил большегрузный автомобиль, а затем на него совершил наезд легковой Volkswagen, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Авария в райцентре произошла накануне около 20:20 на улице Макаренко.
"Житель города Барановичи, управляя автомашиной DAF, совершил наезд на ехавшего на велосипеде пенсионера, после чего на него был совершен наезд автомашиной Volkswagen", – сказали в МВД.
По информации правоохранителей, пострадавшего бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу, где 82-летний пенсионер в 21:05 умер.
Как сообщила газета "
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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Мужчина был доставлен в больницу, однако спустя 40 минут умер от полученных травм.
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