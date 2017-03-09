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Двойной наезд в Пружанах: велосипедиста сбила фура, а затем легковушка

10.03.2017 10:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар – Sputnik. Пенсионер-велосипедист погиб в Пружанах в результате ДТП – мужчину сбил большегрузный автомобиль, а затем на него совершил наезд легковой Volkswagen, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Двойной наезд в Пружанах: велосипедиста сбила фура, а затем легковушка
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
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Авария в райцентре произошла накануне около 20:20 на улице Макаренко.

"Житель города Барановичи, управляя автомашиной DAF, совершил наезд на ехавшего на велосипеде пенсионера, после чего на него был совершен наезд автомашиной Volkswagen", – сказали в МВД.

По информации правоохранителей, пострадавшего бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу, где 82-летний пенсионер в 21:05 умер.

Как сообщила газета "Районные будни", велосипедист попал под колеса из-за того, что внезапно решил пересечь проезжую часть, а водитель DAF не смог вовремя его объехать. Известно, что оба водителя на момент аварии были трезвы, у погибшего взята кровь на анализ.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
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Мужчина был доставлен в больницу, однако спустя 40 минут умер от полученных травм.

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