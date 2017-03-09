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Audi врезалась в телегу с лошадью в Микашевичском районе
10.03.2017 11:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Мужчина, ехавший на гужевой повозке, пострадал в результате ДТП в Микашевичском районе – в его телегу врезался легковой автомобиль Audi А4, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Авария произошла накануне около 20:00 на 169-м километре автодороги Р23 "Минск – Микашевичи".
"Тридцатилетний водитель, управляя автомобилем Audi А4 и двигаясь в сторону Микашевич, совершил наезд на гужевую повозку под управлением 60-летнего возчика", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, машина врезалась в гужевой транспорт, когда телега поворачивала от остановочного пункта.
В ГАИ уточнили, что в результате 60-летний возчик получил травмы и был доставлен в Солигорскую центральную районную больницу.
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Авария на автодороге произошла в момент, когда возчик поворачивал на телеге от остановочного пункта.
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