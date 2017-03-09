9 марта в 19.32 витебским спасателям сообщили, что в здании городского детского сада находится человек. Спасатели обнаружили мужчину зажатым в вентиляционной шахте.



Фото: МЧС

В МЧС рассказали, что обнаружили мужчину в вентиляционной шахте 40×40 см на уровне первого этажа.



Фото: МЧС

Помочь выбраться мужчине смогли спустя час после прибытия с помощью специального инструмента. Мужчина был в сознании, с синдромом длительного обездвиживания его доставили в городскую больницу.

Причина, по которой мужчина попал в шахту, пока неизвестны. Мужчина рассказал, что 8 марта вместе с друзьями выпивал в кафе, расположенном в одном из домов на улице Чапаева. Около 23 часов он отправился домой. Больше ничего мужчина вспомнить не смог.



Фото: МЧС