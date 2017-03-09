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УВД: сбежавших от родителей трех витебских подростков пока не нашли
10.03.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Милиция продолжает поиски трех витебских подростков, которые несколько дней назад ушли из дома, сообщили Sputnik в УВД Витебской области.
© Sputnik / Виктор Толочко
Информация о том, что два брата 18 и 16 лет и 15-летняя сестра ушли из дома, оставив записку, появилась во вторник 7 марта.
"Пока что их не нашли, поиски продолжаются", – сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
По ее словам, основной версией пропажи подростков является ссора с родителями. "Есть основания полагать, что они готовились сбежать из дома. Взяли с собой паспорта, оставили телефоны, у них с собой есть достаточно большая сумма денег", – сказала собеседник агентства.
Она также отметила, что семья подростков благополучная, состоятельная, именно отец написал заявление в милицию о том, что трое его детей ушли из дома.
По информации Шкуратовой, уголовное дело по факту исчезновения витебских подростков пока еще не возбуждено, проводятся активные поисковые мероприятия.
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Основной версией произошедшего милиция называет конфликтную ситуацию в многодетной благополучной семье.
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