МИНСК, 10 мар – Sputnik. Милиция продолжает поиски трех витебских подростков, которые несколько дней назад ушли из дома, сообщили Sputnik в УВД Витебской области.



© Sputnik / Виктор Толочко Пропавших витебских детей ищут по всей Беларуси

Информация о том, что два брата 18 и 16 лет и 15-летняя сестра ушли из дома, оставив записку, появилась во вторник 7 марта.

"Пока что их не нашли, поиски продолжаются", – сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

По ее словам, основной версией пропажи подростков является ссора с родителями. "Есть основания полагать, что они готовились сбежать из дома. Взяли с собой паспорта, оставили телефоны, у них с собой есть достаточно большая сумма денег", – сказала собеседник агентства.

Она также отметила, что семья подростков благополучная, состоятельная, именно отец написал заявление в милицию о том, что трое его детей ушли из дома.

По информации Шкуратовой, уголовное дело по факту исчезновения витебских подростков пока еще не возбуждено, проводятся активные поисковые мероприятия.