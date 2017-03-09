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УВД: сбежавших от родителей трех витебских подростков пока не нашли

10.03.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар – Sputnik. Милиция продолжает поиски трех витебских подростков, которые несколько дней назад ушли из дома, сообщили Sputnik в УВД Витебской области.

УВД: сбежавших от родителей трех витебских подростков пока не нашли
© Sputnik / Виктор Толочко
Пропавших витебских детей ищут по всей Беларуси

Информация о том, что два брата 18 и 16 лет и 15-летняя сестра ушли из дома, оставив записку, появилась во вторник 7 марта.

"Пока что их не нашли, поиски продолжаются", – сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. 

По ее словам, основной версией пропажи подростков является ссора с родителями. "Есть основания полагать, что они готовились сбежать из дома. Взяли с собой паспорта, оставили телефоны, у них с собой есть достаточно большая сумма денег", – сказала собеседник агентства.

Она также отметила, что семья подростков благополучная, состоятельная, именно отец написал заявление в милицию о том, что трое его детей ушли из дома. 

По информации Шкуратовой, уголовное дело по факту исчезновения витебских подростков пока еще не возбуждено, проводятся активные поисковые мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Основной версией произошедшего милиция называет конфликтную ситуацию в многодетной благополучной семье.

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