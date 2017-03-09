Могилевчанин обворовывал гаражи, делая проломы в боковых стенах. Вора вместе с напарником поймали с поличным — милицию вызвал хозяин гаража, в который проникли злоумышленники, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

65-летний пенсионер сообщил в милицию, что кто-то проломил боковую стену в его гараже и сейчас пытается вынести вещи, в том числе, аккумулятор. На место прибыли правоохранители и задержали воров. Одним из них оказался 42-летний могилевчанин, ранее уже судимый за кражи.

Выяснилось, что гаражи таким способом он обворовывает не впервые. Уже несколько раз он находил боксы, которые, на его взгляд, редко посещали хозяева. Тонкие боковые стены в полкирпича мужчина крушил ударом ноги, проникал внутрь и брал все, что могло пригодиться. А в этот раз он позвал «на дело» и своего сводного 31-летнего брата.

Похищенное изъято. Злоумышленники понесут наказание за групповую кражу.