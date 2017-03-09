Сотрудники милиции задержали 22-летнего минчанина, который с помощью дубликата ключей проник в чужую квартиру на улице Кальварийской и похитил 3100 долларов. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Минчанка заметила, что во время отъезда на час из квартиры входная дверь оказалась запертой на один оборот. Хотя женщина точно помнила, что закрывала на три. Это насторожило, и она проверила сумочку в шкафу, где хранила 9 тысяч долларов. Оказалось, треть суммы куда-то пропала.

Вскоре задержали подозреваемого, им оказался 22-летний парень девушки, которая приходится хозяйке квартиры племянницей. Известно, что ранее молодой человек уже был судим за аналогичное преступление.

Предполагается, что ключи минчанин взял у сына хозяйки жилища и сделал дубликат. При задержании у парня изъяли похищенное, хотя 400 долларов он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража). Санкция статьи — вплоть до 4 лет лишения свободы.