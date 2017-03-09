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В Турции разбился вертолет с россиянами на борту
Утром 10 марта в пригороде Стамбула потерпел крушение вертолет, на борту которго находилось 5 человек. Выживших после крушения нет, сообщает Anadolu.
Вертолет упал в 11.30 по местному времени. Местные СМИ пишут, что среди погибших — четверо россиян.
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Утром 10 марта в пригороде Стамбула потерпел крушение вертолет, на борту которго находилось 5 человек. Выживших после крушения нет, сообщает Anadolu.
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