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Девушка выбросилась из окна 9-го этажа в Слониме

10.03.2017 12:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар – Sputnik. Молодая жительница Слонима (Гродненская область) выбросилась из окна девятиэтажки накануне ночью, сообщили в социальных сетях знакомые девушки.

Девушка выбросилась из окна 9-го этажа в Слониме
© Sputnik Юрий Абрамочкин
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Трагедия произошла 9 марта около трех часов ночи, первыми о ней сообщили пользователи социальных сетей.

"На Брестской (улице – Sputnik) из окна на 9-м этаже выбросилась молодая слонимчанка… Случилось это ночью на глазах у матери… Последними словами девушки были: "Прости, мама…" – написали в социальных сетях жители Слонима.

Обстоятельства произошедшего еще не известны. Не догадываются о причинах ЧП и знакомые 21-летней девушки, которые выражают соболезнования на личной странице слонимчанки.

"Все, кто знали ее, скорбят сейчас, ведь такая трагедия не может оставить равнодушным никого. Это большая утрата для всех, мы выражаем искренние соболезнования родителям, всем родным и близким", – написала в социальной сети знакомая погибшей.

 
Теги: Минск
 
 
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Первыми о произошедшем ночью 9 марта рассказали знакомые погибшей в социальных сетях.

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