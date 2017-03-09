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Под Стамбулом вертолет упал на дорогу: погибли четверо россиян

10.03.2017 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК,  10 мар — Sputnik. Пять человек стали жертвами крушения вертолета в пригороде Стамбула в пятницу, сообщил глава администрации района Бююкчекмедже Хасан Акгюн.

Катастрофа произошла в 11:20 по минскому времени, через 5-6 минут после взлета вертолет упал на городскую магистраль.    

"Вертолет упал прямо на автодорогу, в тот момент на трассе не было машин. Туман сильный, совершенно ничего не видно", — цитирует Акгюна Sputnik Турция.

​Всего в кабине вертолета, принадлежащего частной компании Eczacibasi, находились семь человек, из них два пилота. Среди пассажиров были руководители компании и их иностранные гости, четверо из них — граждане Российской Федерации.

​Рядом с местом падения находится автопарковка и несколько жилых зданий. Ранее турецкие СМИ сообщили, что возможной причиной катастрофы стало столкновение вертолета с неработающей телевизионной мачтой из-за тумана. Мачта построена 15 лет назад и в последнее время не используется.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в кабине находились семь человек, из них два пилота. Среди пассажиров были руководители компании и их иностранные гости.

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