|
Под Стамбулом вертолет упал на дорогу: погибли четверо россиян
10.03.2017 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Пять человек стали жертвами крушения вертолета в пригороде Стамбула в пятницу, сообщил глава администрации района Бююкчекмедже Хасан Акгюн.
Катастрофа произошла в 11:20 по минскому времени, через 5-6 минут после взлета вертолет упал на городскую магистраль.
"Вертолет упал прямо на автодорогу, в тот момент на трассе не было машин. Туман сильный, совершенно ничего не видно", — цитирует Акгюна
Всего в кабине вертолета, принадлежащего частной компании Eczacibasi, находились семь человек, из них два пилота. Среди пассажиров были руководители компании и их иностранные гости, четверо из них — граждане Российской Федерации.
Рядом с местом падения находится автопарковка и несколько жилых зданий. Ранее турецкие СМИ сообщили, что возможной причиной катастрофы стало столкновение вертолета с неработающей телевизионной мачтой из-за тумана. Мачта построена 15 лет назад и в последнее время не используется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в кабине находились семь человек, из них два пилота. Среди пассажиров были руководители компании и их иностранные гости.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии