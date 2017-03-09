МИНСК, 10 мар – Sputnik. Управление внутренних дел Минского облисполкома разыскивает злоумышленника, который пытался ограбить магазин в Смолевичах.

Мужчина вошел в магазин около 21:00, когда других покупателей в торговом зале не было. На голове у злоумышленника была балаклава, в одной руке – кухонный нож, а во второй — предмет, похожий на пистолет.

"Человек в маске быстро приблизился, предпринял попытку зайти за прилавок и, угрожая расправой, потребовал передать деньги. Продавец несколько опешила. Потянулась к кассе, затем к карманам, возникла небольшая заминка. Угрозы еще больше пугали, от растерянности женщину не слушались руки. Полетела мелочь, снаружи показался шум. Нападавший резко развернулся и бросился к выходу. По всей видимости, сдали нервы", — говорится в сообщении пресс-службы УВД Миноблисполкома.

Продавщица успела заметить, как неизвестный отъезжал от магазина "в темноту на дорожном велосипеде".

Прибывший на место милицейский наряд и сотрудники Департамента охраны со служебной собакой отработали близлежащие кварталы, но поиск по горячим следам результатов не дал.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению личности нападавшего, уточнили УВД. Милиция также сообщила приметы злоумышленника: среднего телосложения, возраст – около 40 лет, рост 165–170 сантиметров.

В милиции просят граждан, которые что-либо знают о нападавшем, сообщить известную информацию в Смолевичское РОВД по телефонам: (8-01776) 2-93-71, 2-94-26 или 102.