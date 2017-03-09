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С ножом и на нервах: дерзкое ограбление в Смолевичах не удалось

10.03.2017 13:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар – Sputnik. Управление внутренних дел Минского облисполкома разыскивает злоумышленника, который пытался ограбить магазин в Смолевичах.

С ножом и на нервах: дерзкое ограбление в Смолевичах не удалось
© flickr.com/ William Grootonk
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Мужчина вошел в магазин около 21:00, когда других покупателей в торговом зале не было. На голове у злоумышленника была балаклава, в одной руке – кухонный нож, а во второй — предмет, похожий на пистолет.

"Человек в маске быстро приблизился, предпринял попытку зайти за прилавок и, угрожая расправой, потребовал передать деньги. Продавец несколько опешила. Потянулась к кассе, затем к карманам, возникла небольшая заминка. Угрозы еще больше пугали, от растерянности женщину не слушались руки. Полетела мелочь, снаружи показался шум. Нападавший резко развернулся и бросился к выходу. По всей видимости, сдали нервы", — говорится в сообщении пресс-службы УВД Миноблисполкома. 

Продавщица успела заметить, как неизвестный отъезжал от магазина "в темноту на дорожном велосипеде". 

Прибывший на место милицейский наряд и сотрудники Департамента охраны со служебной собакой отработали близлежащие кварталы, но поиск по горячим следам результатов не дал. 

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению личности нападавшего, уточнили УВД. Милиция также сообщила приметы злоумышленника: среднего телосложения, возраст – около 40 лет, рост 165–170 сантиметров. 

В милиции просят граждан, которые что-либо знают о нападавшем, сообщить известную информацию в Смолевичское РОВД по телефонам: (8-01776) 2-93-71, 2-94-26 или 102.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Милиция ведет поиски мужчины, который пытался ограбить магазин, но в последний момент испугался и уехал "в темноту на дорожном велосипеде".

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