МИНСК, 10 мар – Sputnik. Жители деревни Большие Мотыкалы в Брестском районе самостоятельно задержали водителя, который на обочине сбил пешехода, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Sputnik Алексей Мальгавко Audi врезалась в телегу с лошадью в Микашевичском районе

Инцидент в деревне произошел 9 марта: 42-летний мужчина на автомобиле Kia Sephia сбил 21-летнего молодого человека, шедшего по обочине и обозначенного фликером.

"Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако, жители деревни, ставшие очевидцами аварии, бросились за ним вдогонку и своими силами смогли задержать", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что молодой человек получил травмы и был помещен в Брестскую центральную городскую больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту наезда проверку.