﻿ ГАИ: в Брестском районе всей деревней ловили водителя после ДТП. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ГАИ: в Брестском районе всей деревней ловили водителя после ДТП

10.03.2017 14:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Жители деревни Большие Мотыкалы в Брестском районе самостоятельно задержали водителя, который на обочине сбил пешехода, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ГАИ: в Брестском районе всей деревней ловили водителя после ДТП
© Sputnik Алексей Мальгавко
Audi врезалась в телегу с лошадью в Микашевичском районе

Инцидент в деревне произошел 9 марта: 42-летний мужчина на автомобиле Kia Sephia сбил 21-летнего молодого человека, шедшего по обочине и обозначенного фликером.

"Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако, жители деревни, ставшие очевидцами аварии, бросились за ним вдогонку и своими силами смогли задержать", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что молодой человек получил травмы и был помещен в Брестскую центральную городскую больницу. 

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту наезда проверку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель, который сбил на обочине молодого человека, попытался скрыться с места аварии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
С ножом и на нервах: дерзкое ограбление в Смолевичах не удалось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика