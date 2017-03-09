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ГАИ: в Брестском районе всей деревней ловили водителя после ДТП
10.03.2017 14:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Жители деревни Большие Мотыкалы в Брестском районе самостоятельно задержали водителя, который на обочине сбил пешехода, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Инцидент в деревне произошел 9 марта: 42-летний мужчина на автомобиле Kia Sephia сбил 21-летнего молодого человека, шедшего по обочине и обозначенного фликером.
"Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако, жители деревни, ставшие очевидцами аварии, бросились за ним вдогонку и своими силами смогли задержать", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что молодой человек получил травмы и был помещен в Брестскую центральную городскую больницу.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту наезда проверку.
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Водитель, который сбил на обочине молодого человека, попытался скрыться с места аварии.
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