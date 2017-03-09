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СМИ: в Минске задержан оппозиционер Дашкевич

10.03.2017 14:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске лидера незарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича, сообщили СМИ со ссылкой на жену оппозиционера.

СМИ: в Минске задержан оппозиционер Дашкевич
© Sputnik / Виктор Толочко
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Оппозиционер Дашкевич возглавил акцию по "защите" урочища Куропаты от строительства вблизи территории торгово-развлекательного центра. 

В СМИ вместе с тем появилась информация, что задержание Дашкевича "произошло в прямом эфире, когда он вел трансляцию своих передвижений по городу". 

Супруга лидера "Молодого фронта" сообщила, что сотрудники милиции везут его в РУВД Первомайского района Минска. 

В правоохранительных органах пока не комментируют данную информацию.

 
Теги: Минск
 
 
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В правоохранительных органах пока не комментируют данную информацию.

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