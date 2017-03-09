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СМИ: в Минске задержан оппозиционер Дашкевич
10.03.2017 14:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске лидера незарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича, сообщили СМИ со ссылкой на жену оппозиционера.
© Sputnik / Виктор Толочко
Оппозиционер Дашкевич возглавил акцию по
В СМИ вместе с тем появилась информация, что задержание Дашкевича "произошло в прямом эфире, когда он вел трансляцию своих передвижений по городу".
Супруга лидера "Молодого фронта" сообщила, что сотрудники милиции везут его в РУВД Первомайского района Минска.
В правоохранительных органах пока не комментируют данную информацию.
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В правоохранительных органах пока не комментируют данную информацию.
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