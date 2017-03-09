МИНСК, 10 мар – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске лидера незарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича, сообщили СМИ со ссылкой на жену оппозиционера.



© Sputnik / Виктор Толочко Защитники Куропат о встрече в Мингорисполкоме: боевая ничья

Оппозиционер Дашкевич возглавил акцию по "защите" урочища Куропаты от строительства вблизи территории торгово-развлекательного центра.

В СМИ вместе с тем появилась информация, что задержание Дашкевича "произошло в прямом эфире, когда он вел трансляцию своих передвижений по городу".

Супруга лидера "Молодого фронта" сообщила, что сотрудники милиции везут его в РУВД Первомайского района Минска.

В правоохранительных органах пока не комментируют данную информацию.