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Велосипедист с ножом и пистолетом попытался ограбить магазин в Смолевичах
Поздно вечером 4 марта в Смолевичах неизвестный мужчина пытался ограбить магазин. Но, как и сама продавщица, растерялся и бросился наутек. Мужчину до сих пор ищет милиция,
Примерно в девять часов вечера в магазин «Олимпия» на улице Жодинской зашел мужчина. В торговом зале никого не было, посетитель сразу отвернулся от продавщицы — а через пару секунд уже был в черной шапке с прорезями для глаз. В руках он держал кухонный нож и предмет, похожий на пистолет.
Мужчина попытался зайти за прилавок и, угрожая расправой, требовал денег.
«Продавец несколько опешила. Потянулась к кассе, затем к карманам, возникла небольшая заминка. Угрозы еще больше пугали, от растерянности женщину не слушались руки. Полетела мелочь, снаружи послышался шум. Нападавший резко развернулся и бросился к выходу. По всей видимости, сдали нервы», — пишет УВД.
Мужчина умчался из магазина на дорожном велосипеде: сначала вниз по улице Жодинской, потом свернул к Советской.
Милиция продолжает розыск и надеется на помощь граждан. Приметы подозреваемого: на вид около 40 лет, рост 165−170 см, был в черной шапке и синей болоньевой куртке без капюшона, под глазами синие круги.
«Здесь может быть полезной каждая деталь, оказаться важной каждая мелочь», — говорят в УВД.
За помощь обещают конфиденциальность и вознаграждение. Граждан просят обращаться в Смолевичский РОВД по телефонам: 8 (01776) 293−71, 294−26 или 102 (общий).
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Нападавший бросился наутек. Его до сих пор ищет милиция.
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