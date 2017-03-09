МИНСК, 10 мар – Sputnik. Житель Минска утонул в канале Слепянской водной системы, провалившись под лед, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского УМЧС Александр Попко.



© Sputnik / Виктор Толочко Пенсионер прыгнул с моста в Неман и погиб

Инцидент произошел днем в пятницу в районе улицы Щетовка, информация об утонувшем поступила в МЧС в 12:40 от очевидца произошедшего.

"Утонул мужчина в акватории Слепянской водной системы", – сказал Попко.

Известно, что мужчина по льду хотел срезать пусть до магазина.

По информации МЧС, тело пострадавшего было извлечено из воды, но реанимационные мероприятия результатов не дали – минчанин скончался.