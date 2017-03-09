﻿ Минчанин утонул в канале Слепянки, срезая по льду пусть в магазин. 21.by
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Минчанин утонул в канале Слепянки, срезая по льду пусть в магазин

10.03.2017 16:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар – Sputnik. Житель Минска утонул в канале Слепянской водной системы, провалившись под лед, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского УМЧС Александр Попко.

Минчанин утонул в канале Слепянки, срезая по льду пусть в магазин
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел днем в пятницу в районе улицы Щетовка, информация об утонувшем поступила в МЧС в 12:40 от очевидца произошедшего.

"Утонул мужчина в акватории Слепянской водной системы", – сказал Попко.

Известно, что мужчина по льду хотел срезать пусть до магазина.

По информации МЧС, тело пострадавшего было извлечено из воды, но реанимационные мероприятия результатов не дали – минчанин скончался.

 
Теги: Минск
 
 
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Тело пострадавшего мужчины извлекли из воды, но реанимационные мероприятия не дали результата.

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