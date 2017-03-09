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Водитель на Audi наехал на ребенка в центре Минска
10.03.2017 16:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Ребенок попал под колеса машины Audi на улице Романовская слобода в центре Минска, сообщили Sputnik в УГАИ Мингорисполкома.
Инцидент произошел во второй половине дня в пятницу: иномарка въехала на тротуар и сбила идущего с матерью ребенка.
"По предварительной информации, ребенку шесть лет. У него диагностированы несколько переломов, в том числе — обеих лодыжек", — рассказала Sputnik представитель ГАИ Вероника Романькова.
О причинах аварии, а также о том, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, пока ничего не известно. На месте ДТП работают инспекторы ГАИ.
Собеседники Sputnik призвали всех водителей быть осторожными на дорогах, а родителей — рассказывать детям о безопасном поведении возле проезжей части.
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По предварительной информации, пострадавшему ребенку шесть лет, у него обнаружены несколько переломов.
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