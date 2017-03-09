МИНСК, 10 мар — Sputnik. Сотрудница Скидельского сахарного комбината, пострадавшая при взрыве на предприятии, скончалась в Минской БСМП, сообщают белорусские СМИ.

Женщина была одной из трех пациенток, проходивших лечение после ЧП на сахарном заводе в Скиделе (Гродненская область) в Минске. Ранее медики заявляли, что жизнь пострадавших находится под угрозой. Сегодня врачи сообщили руководству завода о смерти 51-летней сотрудницы.

Информации о состоянии двух других женщин в медучреждении не предоставили.

Напомним, это ранее, в ночь на 4 марта, в в Гродненской БСМП скончалась 44-летняя работница комбината. Врачи также оценивали ее состояние как тяжелое.

Всего при взрыве на Скидельском сахарном комбинате пострадали пять сотрудниц. Две из них до сих пор остаются в столичной больнице, ещё одна находится в областном центре.

Вспышка пылевоздушной смеси произошла на сахарном заводе в ночь на 25 февраля. По факту служебной халатности следователи возбуждили уголовное дело.