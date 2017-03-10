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В результате циклона на Мадагаскаре погибли 38 человек

11.03.2017 08:04 — ЧП | Tut.by  
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На Мадагаскаре жертвами циклона Enawo стали 38 человек, сообщает Reuters.

Еще около 180 человек получили ранения.

Циклон прошел через весь остров. Причиной гибели людей стали также вызванные циклоном лавины.

Около 116 тысяч человек покинули свои дома из-за угрозы разрушений.

 
 
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Еще около 180 человек получили ранения.

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