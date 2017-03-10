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В Толочине при пожаре погибли три человека
Пожар произошел вечером 10 марта в частном доме в переулке Социалистическом,
На месте пожара спасатели обнаружили тела трех человек: 32-летней и 41-летней женщин и 45-летнего мужчины. Они были в гостях у хозяина дома — 46-летнего инвалида 2-ой группы.
Огонь уничтожил крышу дома, повредил потолки, стены и имущество.
Причину пожара устанавливают.
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Погибшие находились в гостях у хозяина дома - 45-летнего инвалида 2-ой группы.
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