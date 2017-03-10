Пожар произошел вечером 10 марта в частном доме в переулке Социалистическом, сообщает МЧС.

На месте пожара спасатели обнаружили тела трех человек: 32-летней и 41-летней женщин и 45-летнего мужчины. Они были в гостях у хозяина дома — 46-летнего инвалида 2-ой группы.

Огонь уничтожил крышу дома, повредил потолки, стены и имущество.

Причину пожара устанавливают.