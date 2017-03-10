МИНСК, 11 мар — Sputnik. К трем суткам административного ареста приговорил суд Совестского района Минска лидера зарегистрированной в Чехии организации "Молодой фронт" Дмитрия Дашкевича, передают СМИ.



© Sputnik / Виктор Толочко В Минске судят оппозиционера Дашкевича

Дашкевича признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, речь идет о нескольких эпизодах противостояния в Куропатах. Активисты Молодого фронта около полутора недель протестовали в Куропатах против строительства бизнес-центра. В итоге горисполком приостановил на время строительство, а застройщик вывел со стройплощадки всю технику.

Дашкевича задержали в пятницу днем. Момент задержания могли видеть пользователи соцсетей, поскольку политик вел прямую трансляцию. Первоначально против него также выдвигались обвинения в сопротивлении сотрудникам правопорядка, однако эти обвинения суд не поддержал.

Накануне вечером также во время трансляции в соцсети были задержаны еще несколько оппозиционных политиков: лидер ОГП Анатолий Лебедько, сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рымашевский и глава движения "За свободу" Юрий Губаревич. Их задержали в Молодечно после "марша нетунеядцев", в котором они принимали участие.