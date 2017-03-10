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Канопацкая на костылях приехала в Молодечно, чтобы узнать о задержанных

11.03.2017 11:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мар — Sputnik. Депутат Анна Канопацкая со сломанной ногой приехала в пятницу вечером в Молодеченское РОВД, где находятся задержанные после "марша нетунеядцев" лидер ОГП Анатолий Лебедько, сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рымашевский и глава движения "За свободу" Юрий Губаревич.

В Молодечно, по словам Канопацкой, ей пришлось поехать, поскольку представитель РОВД отказался давать ей по телефону информацию о том, где находятся задержанные политики.

Депутату удалось пройти в здание местного РУВД и поговорить с милицейскими начальниками. Сегодня пройдут судебные заседания, где станет известно, какое наказание понесут политики, принимавшие участие во вчерашнем "марше нетунеядцев".

 
Теги: Минск
 
 
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Депутат Канопацкая вечером приезжала в Молодечно, чтобы выяснить обстоятельства задержания Анатолия Лебедько и других оппозиционных политиков.

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