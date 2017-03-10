МИНСК, 11 мар — Sputnik. Депутат Анна Канопацкая со сломанной ногой приехала в пятницу вечером в Молодеченское РОВД, где находятся задержанные после "марша нетунеядцев" лидер ОГП Анатолий Лебедько, сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рымашевский и глава движения "За свободу" Юрий Губаревич.

В Молодечно, по словам Канопацкой, ей пришлось поехать, поскольку представитель РОВД отказался давать ей по телефону информацию о том, где находятся задержанные политики.

Депутату удалось пройти в здание местного РУВД и поговорить с милицейскими начальниками. Сегодня пройдут судебные заседания, где станет известно, какое наказание понесут политики, принимавшие участие во вчерашнем "марше нетунеядцев".