МИНСК, 11 мар — Sputnik. Тела трех человек обнаружили спасатели на месте пожара в сгоревшем доме в Толочине, сообщили в управлении МЧС по Витебской области.

Погибли две женщины, 1984 и 1975 г.р. и мужчины 1972 г.р. Все трое были знакомыми хозяина дома и находились у него в гостях. Сам хозяин остался жив, сумел выбраться из горящего здания. По предварительной информации, он был нетрезв, сообщил Sputnik официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в пятницу в 20 часов 12 минут. Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем, уточнил Новицкий.

В результате пожара в доме уничтожена кровля на площади 35 м2, повреждены потолочное перекрытие, имущество, стены.

Причина пожара в настоящий момент устанавливается.