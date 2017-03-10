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Тела трех человек обнаружили спасатели в сгоревшем доме в Толочине
11.03.2017 13:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар — Sputnik. Тела трех человек обнаружили спасатели на месте пожара в сгоревшем доме в Толочине, сообщили в управлении МЧС по Витебской области.
Погибли две женщины, 1984 и 1975 г.р. и мужчины 1972 г.р. Все трое были знакомыми хозяина дома и находились у него в гостях. Сам хозяин остался жив, сумел выбраться из горящего здания. По предварительной информации, он был нетрезв, сообщил Sputnik официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в пятницу в 20 часов 12 минут. Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем, уточнил Новицкий.
В результате пожара в доме уничтожена кровля на площади 35 м2, повреждены потолочное перекрытие, имущество, стены.
Причина пожара в настоящий момент устанавливается.
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Хозяин дома сумел выбраться из горящего дома; по предварительно информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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