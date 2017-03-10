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В Молодечно проходят суды над участниками "Марша нетунеядцев"

11.03.2017 14:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мар — Sputnik. Суд Молодеченского района в субботу рассматривал административные дела задержанных накануне участников несанкционированной акции "Марш нетунеядцев".

В Молодечно проходят суды над участниками "Марша нетунеядцев"
© Sputnik / Виктор Толочко
"Марш нетунеядцев" в Молодечно завершился у налоговой инспекции

Председателя движения "За свободу" Юрий Губаревич наказан арестом 15 суток за организацию несанкционированной акции, сообщили в пресс-службе движения.

Губаревич вину не признал и предположил, что срок ареста выбран неслучайно, чтобы лишить оппозиционных лидеров возможности принять участие в мартовских акциях протеста в Минске. Одна из них — разрешенная Мингорисполкомом — должна состояться 15 марта.

Лидеру Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько присудили 15 суток административного ареста, сообщают очевидцы, которые находятся в здании Молодеченского суда.

Активистку оргкомитета по созданию партии БХД Ольгу Ковалькову осудили на 7 суток ареста, сообщили в пресс-службе БХД со ссылкой на родителей Ковальковой. Им эту информацию сообщили сотрудники молодеченской милиции.

"Марш нетунеядцев" прошел в Молодечно в пятницу вечером. Оппозиционные политики были задержаны уже после того, как акция была объявлена завершенной. Ночь они провели в милиции. К зданию Молодеченского РОВД ночью приезжала депутат Палаты Представителей Анна Конопацкая, пыталась получить информацию о причинах задержаниях и условиях содержания оппозиционных политиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидеры оппозиционных движений не смогут принять участие в ближайших акциях в Минске - Губаревича и Лебедько приговорили к 15 суткам административного ареста.

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