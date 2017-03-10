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Около 40 иракцев погибли в результате взрывов в Дамаске
11.03.2017 16:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар — Sputnik. Около 40 человек погибли и еще порядка 120 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в субботу утром в районе Баб Мусалла сирийской столицы, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирака.
"Первоначальные данные указывают на гибель около 40 иракцев и ранение 120 при подрыве их автобусов", — цитирует сообщение МИД Ирака информационное агентство
По сообщению ведомства, иракцы посещали священные гробницы в районе Баб ас-Сагир. Это имеет большое значение для мусульман-шиитов, поскольку там захоронены останки участников исторической битвы при Кербеле.
По словам очевидцев, с которыми удалось пообщаться корреспонденту РИА Новости, взрывы произошли, когда колонна из нескольких автобусов подъезжала к территории кладбища.
Как отмечается в заявлении, МИД Ирака в сотрудничестве с сирийскими властями "создал кризисную ячейку для подсчета всех жертв и пострадавших", а также для "обеспечения скорейшей транспортировки на самолетах тел погибших".
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Два автобуса с туристами-паломниками были взорваны в субботу утром в районе сирийской столицы Баб Мусалла.
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