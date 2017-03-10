﻿ Около 40 иракцев погибли в результате взрывов в Дамаске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Около 40 иракцев погибли в результате взрывов в Дамаске

11.03.2017 16:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Около 40 человек погибли и еще порядка 120 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в субботу утром в районе Баб Мусалла сирийской столицы, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирака.

"Первоначальные данные указывают на гибель около 40 иракцев и ранение 120 при подрыве их автобусов", — цитирует сообщение МИД Ирака информационное агентство РИА Новости.

По сообщению ведомства, иракцы посещали священные гробницы в районе Баб ас-Сагир. Это имеет большое значение для мусульман-шиитов, поскольку там захоронены останки участников исторической битвы при Кербеле.

По словам очевидцев, с которыми удалось пообщаться корреспонденту РИА Новости, взрывы произошли, когда колонна из нескольких автобусов подъезжала к территории кладбища.

Как отмечается в заявлении, МИД Ирака в сотрудничестве с сирийскими властями "создал кризисную ячейку для подсчета всех жертв и пострадавших", а также для "обеспечения скорейшей транспортировки на самолетах тел погибших".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два автобуса с туристами-паломниками были взорваны в субботу утром в районе сирийской столицы Баб Мусалла.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Молодечно проходят суды над участниками "Марша нетунеядцев"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика