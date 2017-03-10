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В аэропорту Бостона столкнулись пассажирский самолет и машина спецтехники

11.03.2017 18:40 — ЧП | Tut.by  
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В аэропорту Бостона машина спецтехники, оборудованная ​противообледенительной системой, столкнулась с самолетом Alaska Airlines, сообщает ABC News со ссылкой на управляющую аэропортом организацию Massport.


Фото: twitter.com/komonews

По информации компании, инцидент произошел около 19.00 по местному времени на взлетно-посадочной полосе. В этот момент Boeing 737, с которым произошло столкновение, только отъехал от выхода на посадку. Машина спецтехники, по данным издания, врезалась в левое крыло лайнера. В результате инцидента ранения получил только водитель машины, которая после столкновения перевернулась, уточнили в Massport.

Находившиеся в момент инцидента на борту самолета люди не пострадали.

Рейс был отменен. Пассажиров Boeing обеспечили проживанием в отеле, а также питанием. В пункт назначения они вылетели утром 11 марта другим самолетом авиакомпании.

 
 
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В результате инцидента ранения получил только водитель машины, которая после столкновения перевернулась.

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