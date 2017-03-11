﻿ Почти 1,5 тысячи человек эвакуировали из киноцентра в Москве из-за угрозы взрыва. 21.by
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Почти 1,5 тысячи человек эвакуировали из киноцентра в Москве из-за угрозы взрыва

11.03.2017 22:25 — ЧП | Tut.by  
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Фото: Google Street View

Почти 1,5 тысячи человек эвакуировано из киноцентра в Москве из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает в субботу, 11 марта, РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали, что около 19.55 мск «от неизвестного поступило сообщение, содержащее угрозы в адрес организации на Дружинниковской улице, 15». По данному адресу располагается киноцентр «Соловей».

По информации РИА Новости, из здания вывели около 1,4 тысячи человек. В полиции подтвердили факт эвакуации, но не уточнили количество выведенных людей.

Источник информагентства сообщил, что бомба в здании в ходе проверки не найдена. Личность звонившего устанавливается.

 
 
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Бомба в здании в ходе проверки не найдена. Личность звонившего устанавливается.

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