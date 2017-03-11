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Умерла третья пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате
11.03.2017 21:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар — Sputnik. Третья пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате скончалась в субботу в больнице скорой медицинской помощи в Минске, передает интернет-портал
© Sputnik / Виктор Толочко
Женщина была одной из трех пациенток, проходивших лечение в Минске после ЧП на сахарном заводе в Скиделе (Гродненская область). Днем ранее в Минской клинике умерла еще одна сотрудница комбината, ей был 51 год. Несколькими днями ранее, 4 марта в Гродненской БСМП скончалась 44-летняя работница комбината. Медики неоднократно заявляли, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое, их жизнь находится под угрозой, они были введены в состояние медикаментозной комы.
Всего при взрыве на Скидельском сахарном комбинате пострадали пять сотрудниц. Одна из них находится в БСМП Минска, другая — в областном центре. Вспышка пылевоздушной смеси произошла на сахарном заводе в ночь на 25 февраля. По факту служебной халатности следователи возбудили уголовное дело.
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Женщина скончалась в субботу в столичной больнице скорой медицинской помощи, куда была перевезена вскоре после аварии.
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