МИНСК, 11 мар — Sputnik. Третья пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате скончалась в субботу в больнице скорой медицинской помощи в Минске, передает интернет-портал TUT.by со ссылкой на источник на предприятии.



© Sputnik / Виктор Толочко Врачи: остается угроза жизни женщин, пострадавших от взрыва в Скиделе

Женщина была одной из трех пациенток, проходивших лечение в Минске после ЧП на сахарном заводе в Скиделе (Гродненская область). Днем ранее в Минской клинике умерла еще одна сотрудница комбината, ей был 51 год. Несколькими днями ранее, 4 марта в Гродненской БСМП скончалась 44-летняя работница комбината. Медики неоднократно заявляли, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое, их жизнь находится под угрозой, они были введены в состояние медикаментозной комы.

Всего при взрыве на Скидельском сахарном комбинате пострадали пять сотрудниц. Одна из них находится в БСМП Минска, другая — в областном центре. Вспышка пылевоздушной смеси произошла на сахарном заводе в ночь на 25 февраля. По факту служебной халатности следователи возбудили уголовное дело.