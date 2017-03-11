﻿ Число жертв пожара в приюте для несовершеннолетних в Гватемале увеличилось до 38. 21.by
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Число жертв пожара в приюте для несовершеннолетних в Гватемале увеличилось до 38

12.03.2017 07:23 — ЧП | Tut.by  
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Число жертв пожара в Гватемале, в приюте для подвергшихся насилию несовершеннолетних, преимущественно девочек, увеличилось до 38. О смерти еще одной девочки в субботу сообщили гватемальские медики, передает агентство Associated Press.


Фото: Reuters

Более десятка пострадавших по-прежнему остаются в больницах. Власти Гватемалы в среду объявили трехдневный траур в связи с гибелью детей.

Пожар в приюте, расположенном в муниципалитете Сан-Хосе-Пинула, недалеко от столицы центральноамериканской республики, начался в среду. За день до трагедии там вспыхнули беспорядки, причиной которых стало недовольство жестоким обращением со стороны сотрудников администрации.

Как ранее сообщило агентство Reuters одна из девочек подожгла матрас в комнате площадью 16 квадратных метров, в которой администрация разместила 52 ребенка.

 
 
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Более десятка пострадавших по-прежнему остаются в больницах.

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