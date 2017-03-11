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Число жертв пожара в приюте для несовершеннолетних в Гватемале увеличилось до 38
Число жертв пожара в Гватемале, в приюте для подвергшихся насилию несовершеннолетних, преимущественно девочек, увеличилось до 38. О смерти еще одной девочки в субботу сообщили гватемальские медики, передает агентство
Более десятка пострадавших по-прежнему остаются в больницах. Власти Гватемалы в среду объявили трехдневный траур в связи с гибелью детей.
Как ранее сообщило агентство
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Более десятка пострадавших по-прежнему остаются в больницах.
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Архив (ЧП)
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