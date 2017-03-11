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Рыбак провалился под лед на Лукомльском озере в 1,5 км от берега

12.03.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на Лукомльском озере тонущего рыбака, который провалился под лед в 1,5 километра от берега, сообщили Sputnik в воскресенье в пресс-службе МЧС.

Рыбак провалился под лед на Лукомльском озере в 1,5 км от берега
© flickr.com/ bobistraveling
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Инцидент на водоеме вблизи деревни Столбцы произошел накануне: информацию о тонущем мужчине спасатели Чашникского РОЧС получили в 17:15.

"Прибывшие к месту вызова внештатные водолазы РОЧС увидели, что на расстоянии около 1500 метров от берега в полынье находится мужчина", – сказали в МЧС.

Спасатели вытащили из полыньи рыбака – 42-летнего жителя деревни Холопеничи (Крупский район). Мужчина, который получил общее переохлаждение, был передан бригаде скорой медицинской помощи, доставившей пострадавшего в больницу.

В МЧС сообщили, что в первой половине дня субботы 11 марта на этом же озере провалились еще двое рыбаков, но им удалось выбраться на берег самим. 

 
Теги: Минск
 
 
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В первой половине дня субботы 11 марта на этом же озере провалились еще двое рыбаков, но им удалось выбраться на берег самим.

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