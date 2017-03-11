МИНСК, 12 мар – Sputnik. Журналисты Дарья Гуштын и Сергей Гудилин задержаны в Орше (Витебская область), сообщили Sputnik организаторы несанкционированной акции против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".



© Sputnik / Виктор Толочко По 15 суток за "Марш нетунеядцев" в Молодечно получили лидеры оппозиции

По словам организаторов, эта акция должна пройти в районном центре в воскресенье 12 марта. Журналисты, представляющие белорусские СМИ – информационное агентство БелаПАН и газету "Наша Ніва", прибыли для ее освещения.

Кроме того, как сообщает на своей странице в Facebook журналист ресурса "Народные новости Витебска" Сергей Серебро, он также был задержан на вокзале в Орше и ждет решения правоохранителей.

Организаторы уточнили, что журналисты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на железнодорожном вокзале и доставлены в ближайшее отделение милиции. Их попросили предъявить документы, удостоверяющие личность.

В правоохранительных органах Sputnik информацию о задержании не подтвердили. Там уточнили, что возможно, журналисты и были доставлены в отделение милиции для выяснения их личностей, однако процессуально задержанием это не является.