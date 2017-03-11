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Организаторы "Марша нетунеядцев" в Орше: задержаны журналисты
12.03.2017 12:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Журналисты Дарья Гуштын и Сергей Гудилин задержаны в Орше (Витебская область), сообщили Sputnik организаторы несанкционированной акции против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам организаторов, эта акция должна пройти в районном центре в воскресенье 12 марта. Журналисты, представляющие белорусские СМИ – информационное агентство БелаПАН и газету "Наша Ніва", прибыли для ее освещения.
Кроме того, как сообщает на своей
Организаторы уточнили, что журналисты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на железнодорожном вокзале и доставлены в ближайшее отделение милиции. Их попросили предъявить документы, удостоверяющие личность.
В правоохранительных органах Sputnik информацию о задержании не подтвердили. Там уточнили, что возможно, журналисты и были доставлены в отделение милиции для выяснения их личностей, однако процессуально задержанием это не является.
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В правоохранительных органах информацию о задержании сотрудников СМИ не подтверждают.
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