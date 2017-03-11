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Слон хоботом убил сотрудника зоопарка в Японии
12.03.2017 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Сотрудник популярного в Японии парка отдыха Adventure World погиб в результате нападения слона, сообщило агентство
По информации агентства, инцидент в парке произошел в воскресенье 12 марта: специалист по работе с животными и его коллега зашли со швабрами в вольер для чистки слона.
Животное начало нервничать, а затем отбросило одного из людей хоботом к забору, а затем слон еще несколько раз протащил мужчину по вольеру.
Сообщается, что 37-летний гражданин Таиланда был доставлен в больницу, где скончался.
Парк отдыха Adventure World находится в префектуре Вакаяма и объединяет зоопарк-сафари, аквариум и парк развлечений. Самыми известными его обитателями являются панды, которые ежегодно привлекают в зоопарк сотни тысяч посетителей.
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Пострадавшего доставили в больницу, однако мужчина там скончался от полученных ранений.
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