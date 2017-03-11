МИНСК, 12 мар – Sputnik. Сотрудник популярного в Японии парка отдыха Adventure World погиб в результате нападения слона, сообщило агентство Киодо .

По информации агентства, инцидент в парке произошел в воскресенье 12 марта: специалист по работе с животными и его коллега зашли со швабрами в вольер для чистки слона.

Животное начало нервничать, а затем отбросило одного из людей хоботом к забору, а затем слон еще несколько раз протащил мужчину по вольеру.

Сообщается, что 37-летний гражданин Таиланда был доставлен в больницу, где скончался.

Парк отдыха Adventure World находится в префектуре Вакаяма и объединяет зоопарк-сафари, аквариум и парк развлечений. Самыми известными его обитателями являются панды, которые ежегодно привлекают в зоопарк сотни тысяч посетителей.