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Слон хоботом убил сотрудника зоопарка в Японии

12.03.2017 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Сотрудник популярного в Японии парка отдыха Adventure World погиб в результате нападения слона, сообщило агентство Киодо.

Слон хоботом убил сотрудника зоопарка в Японии
© flickr.com/ Jean
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По информации агентства, инцидент в парке произошел в воскресенье 12 марта: специалист по работе с животными и его коллега зашли со швабрами в вольер для чистки слона.

Животное начало нервничать, а затем отбросило одного из людей хоботом к забору, а затем слон еще несколько раз протащил мужчину по вольеру.

Сообщается, что 37-летний гражданин Таиланда был доставлен в больницу, где скончался.

Парк отдыха Adventure World находится в префектуре Вакаяма и объединяет зоопарк-сафари, аквариум и парк развлечений. Самыми известными его обитателями являются панды, которые ежегодно привлекают в зоопарк сотни тысяч посетителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавшего доставили в больницу, однако мужчина там скончался от полученных ранений.

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