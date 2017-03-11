МИНСК, 12 мар – Sputnik. Пенсионер погиб в результате пожара дачного дома в Добрушском районе, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.

Возгорание произошло ночью в воскресенье в садовом товариществе "Сатурн", расположенном в районе деревни Дударево.

"По прибытии спасателей к месту вызова происходило тление обрушившейся кровли металлического навеса, пристроенного к кирпичному дачному дому", – сказали в МЧС.

Пожарные в ходе тушения пожара нашли труп 63-летнего мужчины. В управлении уточнили, что погибший накануне пожара был в дачном доме с другом – хозяином дачи, который месте пожара отсутствовал.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания, одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении.