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Пенсионер сгорел на даче у друга в Добрушском районе
12.03.2017 12:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Пенсионер погиб в результате пожара дачного дома в Добрушском районе, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.
Возгорание произошло ночью в воскресенье в садовом товариществе "Сатурн", расположенном в районе деревни Дударево.
"По прибытии спасателей к месту вызова происходило тление обрушившейся кровли металлического навеса, пристроенного к кирпичному дачному дому", – сказали в МЧС.
Пожарные в ходе тушения пожара нашли труп 63-летнего мужчины. В управлении уточнили, что погибший накануне пожара был в дачном доме с другом – хозяином дачи, который месте пожара отсутствовал.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания, одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении.
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В МЧС предполагают, что пожар в дачном доме мог возникнуть из-за неосторожности при курении.
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