МИНСК, 12 мар – Sputnik. Директор коммерческого предприятия из Жодино подозревается в нарушении изобретательных и патентных прав ОАО "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ), возбуждено уголовное дело, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.



© Фото: БелАЗ БелАЗ собирается сделать роботизированный самосвал

Комплекс оперативно-проверочных мероприятий проводили сотрудники подразделений БЭП УВД Минского облисполкома и Жодинского ГОВД.

Как выяснилось в ходе проверки, бизнесмен без заключения лицензионного договора с "БелАЗ" организовал изготовление деталей к автомобилям для дальнейшей реализации на территории России – штанги подвески для крупногабаритной техники.

"По имеющейся информации, детали изготавливались с использованием конструкторской документации, которая является объектом права промышленной собственности и принадлежит автозаводу. Кроме того, в коммерческих документах для реализации запчастей фигурировали аналоговые номера реальных деталей, используемых легальным предприятием-изготовителем", – рассказали в региональном УВД.

По словам правоохранителей, в арендуемом коммерсантом гараже обнаружено 16 поддельных деталей. Имеется информация об уже совершенных сделках по их реализации. В настоящее время устанавливаются объемы незаконного изготовления и реализации запасных частей.

В результате проведенного первоначального анализа противоправной деятельности причиненный ОАО "БелАЗ" ущерб оценивается более чем в 11,5 тысячи рублей (более 5 тысяч долларов), что является крупным размером.

По материалам проверки Жодинский городской отдел Следственного комитета Беларуси возбудил в отношении бизнесмена уголовное дело по ч.3 ст. 201 УК (нарушение авторских, смежных, изобретательских или патентных прав). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.