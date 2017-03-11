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Бизнесмен из Жодино подделывал запчасти БелАЗов и продавал в Россию

12.03.2017 13:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Директор коммерческого предприятия из Жодино подозревается в нарушении изобретательных и патентных прав ОАО "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ), возбуждено уголовное дело, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Бизнесмен из Жодино подделывал запчасти БелАЗов и продавал в Россию
© Фото: БелАЗ
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Комплекс оперативно-проверочных мероприятий проводили сотрудники подразделений БЭП УВД Минского облисполкома и Жодинского ГОВД. 

Как выяснилось в ходе проверки, бизнесмен без заключения лицензионного договора с "БелАЗ" организовал изготовление деталей к автомобилям для дальнейшей реализации на территории России – штанги подвески для крупногабаритной техники. 

"По имеющейся информации, детали изготавливались с использованием конструкторской документации, которая является объектом права промышленной собственности и принадлежит автозаводу. Кроме того, в коммерческих документах для реализации запчастей фигурировали аналоговые номера реальных деталей, используемых легальным предприятием-изготовителем", – рассказали в региональном УВД.

По словам правоохранителей, в арендуемом коммерсантом гараже обнаружено 16 поддельных деталей. Имеется информация об уже совершенных сделках по их реализации. В настоящее время устанавливаются объемы незаконного изготовления и реализации запасных частей. 

В результате проведенного первоначального анализа противоправной деятельности причиненный ОАО "БелАЗ" ущерб оценивается более чем в 11,5 тысячи рублей (более 5 тысяч долларов), что является крупным размером. 

По материалам проверки Жодинский городской отдел Следственного комитета Беларуси возбудил в отношении бизнесмена уголовное дело по ч.3 ст. 201 УК (нарушение авторских, смежных, изобретательских или патентных прав). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Коммерсант не заключил лицензионный договор с автогигантом, чем нарушил его права и нанес ущерб в 5 тысяч долларов, возбуждено уголовное дело.

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