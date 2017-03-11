МИНСК, 12 мар – Sputnik. Сотрудники милиции в Могилеве сумели разыскать подростка, совершившего необычную кражу в областном центре – молодой человек похитил из раздевалки военкомата чужие кроссовки вместе с носками, сообщила Sputnik официальный представитель Ленинского РОВД Елена Симонова.

Заявил о хищении 15-летний учащийся одной из школ: он сообщил, что неизвестный из сборного пункта Могилевского областного военкомата унес его кроссовки Adidas стоимостью 100 рублей.

"Чужая обувь приглянулась молодому человеку, который также проходил военную комиссию – юноша унес их вместе с носками", – сказала Симонова.

По ее словам, мать похитителя не разрешала ему покупать такие, и он решил получить их преступным путем. Когда участковый инспектор ИДН пришла к молодому человеку в квартиру, выяснилось, что он уже успел постирать украденную обувь.

Кроссовки изъяли и вернули владельцу, материалы по краже передали в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси.