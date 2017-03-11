﻿ Фотофакт: "туман" из-за порыва трубы в минском Сухарево. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фотофакт: "туман" из-за порыва трубы в минском Сухарево

12.03.2017 16:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Прорыв трубопровода горячего водоснабжения произошел в минском микрорайоне Сухарево, сообщили в социальных сетях пользователи.

Сообщается, что труба лопнула в нескольких местах в районе улиц Мачульского и Янковского.

Интернет-пользователи размещают в социальных сетях фотографии места ЧП, окрестив место происшествия "филиалом долины гейзеров" в Минске.

Фотофакт: "туман" из-за порыва трубы в минском Сухарево
© Фото: Твой Минск / ВК
Порыв трубопровода в Минске

"По улице Мачульского в Сухарево произошел порыв теплового трубопровода. Это частный сектор, там сейчас работ специалисты. Ожидается, что авария будет устранена в течение двух с половиной — трех  часов", — сообщили Sputnik в службе 115.

Причина порыва пока не установлена, в службе обещают, что горячее водоснабжение будет обязательно восстановлено.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители улиц Мачульского и Янковского уже назвали район ЧП "филиалом Долины гейзеров" в Минске.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Подросток из военкомата в Могилеве украл кроссовки вместе с носками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика