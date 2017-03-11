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Фотофакт: "туман" из-за порыва трубы в минском Сухарево
12.03.2017 16:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Прорыв трубопровода горячего водоснабжения произошел в минском микрорайоне Сухарево, сообщили в социальных сетях пользователи.
Сообщается, что труба лопнула в нескольких местах в районе улиц Мачульского и Янковского.
Интернет-пользователи размещают в социальных сетях фотографии места ЧП, окрестив место происшествия "филиалом долины гейзеров" в Минске.
Порыв трубопровода в Минске
"По улице Мачульского в Сухарево произошел порыв теплового трубопровода. Это частный сектор, там сейчас работ специалисты. Ожидается, что авария будет устранена в течение двух с половиной — трех часов", — сообщили Sputnik в службе 115.
Причина порыва пока не установлена, в службе обещают, что горячее водоснабжение будет обязательно восстановлено.
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Жители улиц Мачульского и Янковского уже назвали район ЧП "филиалом Долины гейзеров" в Минске.
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