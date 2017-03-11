МИНСК, 12 мар – Sputnik. Прорыв трубопровода горячего водоснабжения произошел в минском микрорайоне Сухарево, сообщили в социальных сетях пользователи.

Сообщается, что труба лопнула в нескольких местах в районе улиц Мачульского и Янковского.

Интернет-пользователи размещают в социальных сетях фотографии места ЧП, окрестив место происшествия "филиалом долины гейзеров" в Минске.



© Фото: Твой Минск / ВК Порыв трубопровода в Минске

"По улице Мачульского в Сухарево произошел порыв теплового трубопровода. Это частный сектор, там сейчас работ специалисты. Ожидается, что авария будет устранена в течение двух с половиной — трех часов", — сообщили Sputnik в службе 115.

Причина порыва пока не установлена, в службе обещают, что горячее водоснабжение будет обязательно восстановлено.