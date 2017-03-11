|
В Добрушском районе на даче сгорел пенсионер
Около полуночи 12 марта спасателям Добрушского районного подразделения МЧС сообщили о пожаре дачного дома в районе деревни Дударево,
К моменту прибытия МЧС на место вызова, тлела обрушившаяся кровля металлического навеса, который примыкал к кирпичному дачному дому на территории садового товарищества «Сатурн». В результате пожара уничтожен диван, кровля навеса, закопчены стены снаружи дома
Спасатели обнаружили в доме труп мучжины. Как выяснилось, погибший, пенсионер 1954 года рождения, накануне пожара находился в дачном доме вместе с другом. При этом хозяин дачи на месте пожара отсутствовал.
Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит оперативно-следственная группа.
Всего за сутки в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около полуночи 12 марта спасателям Добрушского районного подразделения МЧС сообщили о пожаре дачного дома в районе деревни Дударево.
|
Архив (ЧП)
Комментарии