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В Добрушском районе на даче сгорел пенсионер

12.03.2017 17:53 — ЧП | Tut.by  
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Около полуночи 12 марта спасателям Добрушского районного подразделения МЧС сообщили о пожаре дачного дома в районе деревни Дударево, извещает Гомельское областное управление МЧС.


Фото: МЧС

К моменту прибытия МЧС на место вызова, тлела обрушившаяся кровля металлического навеса, который примыкал к кирпичному дачному дому на территории садового товарищества «Сатурн». В результате пожара уничтожен диван, кровля навеса, закопчены стены снаружи дома

Спасатели обнаружили в доме труп мучжины. Как выяснилось, погибший, пенсионер 1954 года рождения, накануне пожара находился в дачном доме вместе с другом. При этом хозяин дачи на месте пожара отсутствовал.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит оперативно-следственная группа.

Всего за сутки в Беларуси произошло 14 пожаров.

 
 
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Около полуночи 12 марта спасателям Добрушского районного подразделения МЧС сообщили о пожаре дачного дома в районе деревни Дударево.

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