Около полуночи 12 марта спасателям Добрушского районного подразделения МЧС сообщили о пожаре дачного дома в районе деревни Дударево, извещает Гомельское областное управление МЧС.



Фото: МЧС

К моменту прибытия МЧС на место вызова, тлела обрушившаяся кровля металлического навеса, который примыкал к кирпичному дачному дому на территории садового товарищества «Сатурн». В результате пожара уничтожен диван, кровля навеса, закопчены стены снаружи дома

Спасатели обнаружили в доме труп мучжины. Как выяснилось, погибший, пенсионер 1954 года рождения, накануне пожара находился в дачном доме вместе с другом. При этом хозяин дачи на месте пожара отсутствовал.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит оперативно-следственная группа.

Всего за сутки в Беларуси произошло 14 пожаров.